Die heutigen Daten zur Inflation (PCE) in den USA sind ein weiterer Rückschlag für die Hoffnungen auf eine baldige Wende der Fed! Denn die PCE-Daten belegen, wovor Fed-Chef Powell gewarnt hat: mit +0,4% ist die Teuerung im Bereich Dienstleistung zum Vormonat stark angestiegen - damit ist eine weiterer Zinsschritt am 01.Februar kaum mehr abzuwenden. Erst wenn auch im US-Dienstleistungssektor die Teuerung nachläßt, wird die US-Notenbank den Fuß vom Bremspedal nehmen können. Damit bleibt der Gegenwind für die Aktienmärkte auch im neuen Jahr erst einmal bestehen. Das bedeutet: Erholungen sind weiter Verkaufsgelegenheiten, der US-Leitindex dürfte noch einmal neue Tiefs testen, wenn sich die schwächer werdene Wirtschaft auch in den Zahlen und Ausblicken der Unternehmen zeigen wird..

Hinweise aus Video:

