Krypto im Auge des Orkans / Kommentar zu den Aussichten digitaler Assets von Alex Wehnert.

Frankfurt/M. (ots) - Der Kryptomarkt ist nach einem stürmischen Advent in einen

friedlichen weihnachtlichen Schlummer übergegangen. Die Investoren in dem

eigentlich durch hohe Volatilität geprägten Segment halten sich derzeit zurück,

in der Woche vor Heiligabend hat sich der Kurs der führenden Digitalwährung

Bitcoin in einer geringen Spanne zwischen 16.400 und knapp 17.000 Dollar

gehalten. Doch vieles spricht dafür, dass sich Digital Assets momentan lediglich

im Auge des Orkans befinden.



So sendet der Kollaps der Kryptobörse FTX weiter Schockwellen durch den Markt.

Der Broker Genesis ist in Bedrängnis, der Lender BlockFi, der Anlegern Renditen

auf den Verleih von Cyberdevisen verspricht, musste Insolvenz anmelden - und in

der alten Woche flüchtete mit dem Mining-Giganten Core Scientific eine der

größten börsennotierten Kryptofirmen in den Gläubigerschutz.