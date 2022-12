Krypto-Produkte von Valour sind jetzt beim unabhängigen Forschungsanbieter MoneyMoon erhältlich

Die unabhängige Plattform MoneyMoon listet ETP-Produkte von Valour aufgrund der besten Tracking-Leistung

Die Krypto-ETPs von Valour führen in jedem Zeitrahmen die Wertentwicklung vor der Konkurrenz an

TORONTO, 24. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralisierter Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass die unabhängige Vergleichsplattform MoneyMoon seit letzter Woche Valour-Produkte listet. MoneyMoon ist eine der größten europäischen börsengehandelten Produktvergleichsplattformen mit mehr als 75.000 aktiven monatlichen Nutzern.



„Wir suchen und vergleichen kontinuierlich die besten europäischen ETPs auf dem Markt", so Imre Kiss, CEO von MoneyMoon. „Der in der Schweiz ansässige Emittent Valour zeichnete sich bei jedem Zeitrahmen durch eine erstklassige Tracking-Leistung in Verbindung mit den niedrigsten Gebühren für Endkunden aus. Aufgrund seines hervorragenden Produktangebots mussten wir Valour sofort in unsere App aufnehmen." Marco Infuso, CSO von Valour, fügt hinzu: „Dass unsere Produkte von der führenden unabhängigen Plattform MoneyMoon aufgenommen wurden, macht uns wirklich stolz. Unser Inhouse-Trading und unsere Produktstrukturierung sorgen für sehr geringe Tracking-Unterschiede, was die hohe Leistungsfähigkeit erklärt. Zu sehen, wie unsere Produkte auf einer derart glaubwürdigen Plattform hinzugefügt werden, beweist für uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und in diesem hartumkämpften Markt sowohl für unsere institutionellen als auch für unsere Privatkunden starke Leistungen erbringen können."

Valour bietet vollständig abgesicherte digitale Asset-ETPs mit niedrigen oder gar keinen Verwaltungsgebühren sowie mit Produktangeboten für europäische Börsen, Banken und Broker-Plattformen. Das bestehende Produktsortiment von Valour umfasst ETPs von Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Carbon Neutral, and Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Investmentprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.