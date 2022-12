Führende Leistung in Sachen Sicherheit GWM TANK erschließt weitere internationale Märkte

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 23. Dezember wurde der GWM TANK300 HEV vom

Australasian New Car Assessment Program (ANCAP) mit der höchsten

Sicherheitsbewertung von fünf Sternen ausgezeichnet.



Das ANCAP ist eine der weltweit führenden Zertifizierungsstellen für

Fahrzeugsicherheit mit den strengsten Standards. Die neueste Prüfnorm umfasst

die Bereiche Erwachsenen-Insassenschutz, Kinder-Insassenschutz, Schutz von

schwächeren Verkehrsteilnehmern und Sicherheitsassistenten und stellt hohe

Anforderungen an die Sicherheit bei einem Aufprall und an intelligente

Sicherheitssysteme. Der GWM TANK300 erzielte mit Ergebnissen von 88 %, 89 %, 81

% bzw. 85 % hervorragende Ergebnisse in den vier Tests.