Asep Medical Holdings Inc. erzielt mit seinen geschützten diagnostischen und therapeutischen Technologien gegen das Versagen von Antibiotika einen wichtigen Meilenstein

VANCOUVER, British Columbia, 24. Dezember 2022 - Asep Medical Holdings Inc. („Asep Inc.“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ8) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaften Sepset Biosciences Inc. („Sepset“) und ABT Innovations Inc. („ABT“) das Versagen von Antibiotika auf zwei Fronten in Angriff nimmt: über einen neuartigen diagnostischen Assay, mit dem eine schwere Sepsis in der Notaufnahme erkennbar wird, und eine Peptidtechnologie, die schwer zu behandelnde Infektionen, sogenannte Biofilme, bekämpft.