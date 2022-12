Vanpowers Bike erste erfolgreiche weihnachtliche Testfahrt in Kalifornien

Bridgewater, N.J. (ots/PRNewswire) - Vanpowers Bike führte kürzlich seine erste

Testfahrt bei einem seiner Partnergeschäfte in Kalifornien durch. Die Teilnehmer

konnten aus den drei neuesten Modellen von Vanpowers auswählen und fuhren dann

von Irwindale Cycles zum Santa Fe Dam Nature Center und zurück. Die Marke

verloste außerdem ein kostenloses "City Vanture"-Modell an einen glücklichen

Teilnehmer.



Am 17. Dezember 2022 veranstaltete die bekannte E-Bike-Marke Vanpowers eine

Testfahrtveranstaltung, bei der die Teilnehmer ihre drei neuesten Modelle selbst

ausprobieren konnten. In der Kooperative Irwindale Cycles, einem

Offline-Geschäft in Kalifornien, konnten registrierte Teilnehmer ihr bevorzugtes

Modell aus drei verfügbaren E-Bike-Optionen auswählen, um zum Santa Fe Dam

Nature Center und zurück zu fahren. Die Fahrräder, die für Testfahrten zur

Verfügung standen, waren das City Vanture (https://bit.ly/3YNNlTE) , das

Premium-Straßenrad von Vanpowers Bike und das meistverkaufte Modell des Jahres,

das Elektro-Mountainbike Manidae (https://bit.ly/3WW7pBx) und das

Vintage-Stil-Modell Seine (https://bit.ly/3jryYnu) . Auch wenn die Veranstaltung

vorbei ist, können Interessenten noch immer ein Datum und eine Zeit für eine

Testfahrt auf der Website von Vanpowers Bike (https://bit.ly/3WDR2t3)

vereinbaren.