Antier veranstaltet erste Weihnachtsfeier im Metaversum für ein weltweites Publikum

Nottingham, England (ots/PRNewswire) - Die Begeisterung über das erste

Anfestier-Event von Antier, die Diwali-Feier im Metaversum, ist noch nicht

abgeklungen, da geht das Feiern im Metaversum auch schon weiter - mit einer

Weihnachtsfeier. Antier hat eine offene Einladung an alle ausgesprochen, die an

den Feierlichkeiten teilnehmen möchten, unabhängig von ihrem geografischen

Standort. Dieses Mal erfuhr Antier ein überwältigendes Interesse aus der

weltweiten Community.



Der Ursprung von Anfestier geht auf den 21. Oktober 2022 zurück, als Antier

seine Mitarbeiter mit einer Einladung zu einer Diwali-Feier in der eigens

entwickelten Metaverse-Plattform überraschte, in der sie an verschiedenen

Aktivitäten teilnehmen und Feuerwerkskörper zünden durften. Anfestier ist eine

Initiative, die das Feiern von Festen in der immersiven virtuellen Welt

ermöglicht.