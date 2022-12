Enfinity Global gibt Abschluss von 142 Mio. EUR für 112 MW in drei italienischen Kraftwerken bekannt

Die Finanzierung bestand aus zwei Transaktionen, wobei Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) und die BayernLB eine Projektfinanzierung für zwei Kraftwerke mit insgesamt 72 MW sowie eine zusätzliche Transaktion für 40 MW, an der auch Nomura beteiligt war, bereitgestellt haben. Diese Institutionen fungierten als „Mandated Lead Arranger" für jede Projektfinanzierung im Rahmen einer Club-Deal-Struktur, die 85 Mio. EUR an vorrangigen Finanzierungen ohne Rückgriffsrecht sowie 57 Mio. EUR an Mehrwertsteuerfinanzierung und Liquiditätsfazilitäten (PPA und PV-Module) umfasst.

MIAMI, 21. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat eine langfristige Finanzierung in Höhe von 142 Mio. EUR und eine Mehrwertsteuerfinanzierung sowie Liquiditätsfazilitäten für den Bau von 112 MW in drei Solarkraftwerken in Italien abgeschlossen.

„Wir sind froh, mit drei führenden Finanzinstituten zusammenzuarbeiten und die Qualität unseres Portfolios und die Tiefe des Finanzierungssektors unter Beweis zu stellen", erklärte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. „Enfinity Global verfügt über zusätzliche 318 MW an genehmigten Projekten und hat sich zum Ausbau seiner zusätzlichen 2 GW an bereits genehmigten Projekten in Italien verpflichtet. Unser Ziel ist es, unseren Kunden durch die Bereitstellung vorhersehbarer und erschwinglicher sauberer Energie Lösungen zu bieten. Unser Plan wird das Ziel der Energieunabhängigkeit des Landes beschleunigen und gleichzeitig zur Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen in der grünen Wirtschaft beitragen."

Das 112-MW-Portfolio befindet sich in der italienischen Region Latium und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 in Betrieb gehen. Diese Solarkraftwerke werden 191 GWh sauberen Strom pro Jahr erzeugen, genug, um 71.000 Haushalte zu versorgen und 76.500 Tonnen CO2-Emissionen auszugleichen, was der Menge entspricht, die von 3.500 ausgewachsenen Bäumen gebunden wird.

Benoit Felix, weltweiter Leiter des Bereichs Structured Debt bei Santander CIB, erklärte: „Wir spielen eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der Energiewende. Die Unterstützung von Enfinity Global stärkt unsere führende Position in der Branche der erneuerbaren Energien und ist ein Beweis für unser Engagement für Nachhaltigkeit. Herzlichen Glückwunsch an Enfinity Global und alle, die an der Durchführung dieser Projekte beteiligt waren."