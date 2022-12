„Mit großen Ländern praktizieren wir eine Diplomatie mit chinesischen Merkmalen, die einen neuen Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und zur Förderung der gemeinsamen Entwicklung leistet", sagte Wang in einer Rede auf dem Symposium über die internationale Lage und die Außenbeziehungen Chinas.

Wang lobte die Diplomatie der Staatsoberhäupter, die das Tempo der gesamten diplomatischen Arbeit Chinas bestimmt habe, und hob die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking, die bilateralen Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und ausländischen Staatsoberhäuptern aus mehr als 40 Ländern sowie die drei Auslandsreisen von Xi vor und nach dem 20. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im Oktober hervor.

Wang lobte die Eröffnungszeremonie der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking, an der 31 Staats- und Regierungschefs sowie internationale Organisationen teilnahmen und die der internationalen Gemeinschaft ein „selbstbewussteres, strebsameres, offeneres und integrativeres" China gezeigt habe.

„Die Zusammenkunft in Peking auf Eis und Schnee war ein neuer Meilenstein in dem Bestreben der Völker der Welt, neue Hoffnungen zu wecken und auf eine gemeinsame Zukunft zuzugehen", erklärte Wang.

Was die Dutzenden von bilateralen Treffen zwischen Xi und führenden Politikern aus anderen Ländern, darunter Vietnam, Pakistan und Deutschland, nach dem 20. Nationalkongress der KPCh betrifft, so sagte Wang, dass sie nicht nur einen Höhepunkt für die Diplomatie der Staatsoberhäupter in diesem Jahr darstellten, sondern auch „einen guten Start für die Arbeit der neuen kollektiven zentralen Führung der KPCh in Chinas Außenpolitik".

Der Außenminister erwähnte in seiner Rede auch die internationale Unterstützung für die Globale Sicherheitsinitiative (GSI) und die Globale Entwicklungsinitiative (GDI).

Die GSI und die GDI wurden von Xi auf dem Boao-Forum für Asien im April 2022 bzw. bei der Generaldebatte der 76. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2021 vorgeschlagen.