MindRank gibt Genehmigung des IND-Antrags durch die US-amerikanische FDA für MDR-001, einen neuartigen GLP-1-Rezeptor-Agonisten für die Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas, bekannt

SHANGHAI und HANGZHOU, China, 26. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- MindRank, ein Unternehmen für durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützte Arzneimittelentdeckung, gibt heute bekannt, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) den Antrag des Unternehmens auf ein neues Prüfpräparat (New Investigational Drug, IND) für MDR-001 genehmigt hat, einen oralen kleinmolekularen glucagonähnlichen Peptid-1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1 RA) zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes mellitus Typ 2 (T2DM). MindRank geht davon aus, eine Sicherheitsstudie der Phase 1 im ersten Quartal 2023 zu beginnen.

Unterstützt durch die proprietäre KI-gestützten Arzneimittelentdeckungsplattform von MindRank, Molecule Pro, dauerte es nur 19 Monate, bis das Unternehmen die IND-Zulassung erhielt, seit das MDR-001-Programm gestartet wurde. Der präklinische Kandidat wurde durch das Synthetisieren und Testen von weniger als 100 chemischen Verbindungen entdeckt.