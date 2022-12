China optimiert aktiv die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19, um sich besser auf Herausforderungen vorzubereiten

Peking (ots/PRNewswire) - Da in mehreren Regionen Chinas ein sprunghafter

Anstieg der COVID-19-Infektionen zu verzeichnen ist, ergreifen die lokalen

Regierungen rasche und präzise Maßnahmen, um schwere Fälle zu verhindern, die

Gesundheit der Menschen zu schützen und eine Barriere gegen die Epidemie

aufzubauen.



Zu diesen Maßnahmen gehören die rechtzeitige medizinische Behandlung, die

Deckung des Medikamentenbedarfs, die Verbesserung der Gesundheitsdienste für

ältere Menschen und andere wichtige Gruppen, die Bewerbung der Impfung gegen

COVID-19 und die Stärkung der Epidemieprävention und -kontrolle in ländlichen

Gebieten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fieberkliniken arbeiten auf vollen TourenIn den letzten Tagen haben mehrere chinesische Städte Fieberkliniken inTurnhallen eröffnet oder Nukleinsäure-Testkabinen in temporäre Fieberklinikenumgewandelt, um den Druck auf das Gesundheitswesen zu verringern und diemedizinische Behandlung besser zu verteilen. Manche von ihnen sind rund um dieUhr in Betrieb.Außerdem optimieren die medizinischen Einrichtungen auf allen Ebenen dieVerfahren, erweitern die Ressourcen und stellen mehr medizinisches Personal zurVerfügung, um den dringenden Bedürfnissen und der Besorgnis der Patientengerecht zu werden.In Shanghai beispielsweise wurden die Fieberkliniken in 145 Krankenhäusern derSekundär- und höheren Ebene aufgefordert, rund um die Uhr geöffnet zu sein, umden Bedarf der Menschen an medizinischen Leistungen zu decken.In vielen Städten werden auch Internetkrankenhäuser eröffnet, damit dieEinwohner medizinischen Rat einholen können, ohne ihre Wohnungen zu verlassen.Die städtische Gesundheitskommission in Peking teilte am Mittwoch mit, dass65.000 Fieberpatienten in den Fieberkliniken der Stadt behandelt wurden, waseinem Rückgang von 11 Prozent gegenüber dem jüngsten Höchststand von 73.000entspricht. Die Nachfrage nach Fieberkliniken habe sich allgemein entspannt,hieß es.Medizinische Dienstleistungen nach Schlüsselgruppen priorisiertDie Nationale Gesundheitskommission hat medizinische Einrichtungen an der Basisaufgefordert, Register für besondere Gruppen wie allein lebende ältere Menschen,schwangere Frauen und Patienten mit Grunderkrankungen einzurichten, um dienotwendige medizinische Versorgung für sie sicherzustellen.Sie wies die lokalen Abteilungen für zivile Angelegenheiten an, gründlicheUntersuchungen in Hochrisikogebieten durchzuführen, einschließlich der Bewertungvon Medikamentenreserven, medizinischer Behandlung, Gesundheitsdiensten,