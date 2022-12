Wirtschaft NRW startet im Februar Nothilfefonds mit 100 Millionen Euro

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Das Land NRW will ab Februar einen Härtefallfonds in Höhe von 100 Millionen Euro anbieten, um von der Energiekrise besonders betroffenen Unternehmen zu helfen. Das kündigt die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) in der "Rheinischen Post" (Dienstag) an.



Es solle "ein volldigitaler, bürokratiearmer Prozess" werden. Die Plattform dafür werde Anfang Februar zur Verfügung stehen, "sodass wir ab dann mit den ersten Zahlungen rechnen können". Neubaur rechnet damit, dass der Abschwung der Wirtschaft NRW stärker treffen werde als den Bundesdurchschnitt: "NRW wird wegen seiner Wirtschaftsstruktur härter von der Rezession getroffen sein", sagte Neubaur.