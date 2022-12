LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Corona und Maskenpflicht:

"Wer das Ende dieser Corona-Regel fordert, argumentiert oft damit, dass dies nicht zur Überlastung des Gesundheitssystems führen würde. Selbst wenn das zutrifft: Eine dauerhaft hohe Belastung scheint in dieser Argumentation akzeptabel. Das aber ist nicht nur unanständig gegenüber dem Personal in Arztpraxen und Kliniken, die bereits seit Jahren fast durchgängig am Anschlag arbeiten. Es ist auch unklug, weil dann immer mehr medizinisches Personal aus dem Beruf ausscheidet - mit der Folge, dass künftig eine Überlastung des Gesundheitssystems früher eintritt. Da erscheint es doch als das kleinere Übel, die Masken noch bis Ende des Winters zu tragen."