COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Streit um die Bundeswehr:

"Was aber vielleicht noch schwieriger wird, ist die Zeitenwende in den Köpfen und ja, auch in den Herzen: Die von Kanzler Olaf Scholz verkündeten Änderungen haben nicht nur eine militärisch-organisatorische, sondern auch eine intellektuelle und eine emotionale Dimension. Gefragt ist hier auch die Politik: Bekennen sich Regierung und Abgeordnete zu ihrer Truppe und deren Aufgaben, oder scheuen sie wie Ex-Kanzlerin Angela Merkel alles Militärische? Und schließlich: Wer sagt eigentlich, dass sich zu Zielen und Zustand der Bundeswehr immer nur das sogenannte Lodenmantelgeschwader pensionierter Generäle und Besserwisser äußern darf? Es gibt sie schließlich, die klugen Köpfe in Uniform. Wenn sie ihre Sache in Talkshows selbst vertreten, dann könnte das mindestens so identitätsstiftend wirken wie bahnfahrende Soldaten."/kkü/DP/he