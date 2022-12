FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem sehr bewegten und am Ende enttäuschenden Börsenjahr 2022 haben die Marktakteure sicher nichts gegen einen ruhigen Jahreswechsel. Die Chancen dafür stehen recht gut, gab es doch in den vergangenen Jahren am deutschen Aktienmarkt in den letzten Handelstagen des Jahres zumeist keine großen Sprünge mehr.

Viele Investoren dürften die Handelsbücher ohnehin schon geschlossen haben, nachdem die großen Notenbanken mit ihren geldpolitischen Szenarien die Kurse noch einmal kräftig durchgeschüttelt hatten. Allerdings bergen die nun zu erwartenden stark sinkenden Börsenumsätze auch Risiken: "Denn an solchen Tagen braucht es nur wenige Käufe oder Verkäufe, um den Markt zu bewegen", warnte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Ein Auslöser für Aktienverkäufe könnte der Fortgang der Coronawelle in China sein. Millionen Menschen infizieren sich geschätzt täglich mit dem Virus, die enorme Ausbreitung hatte Chinas Börsen zuletzt belastet. "Die abrupte Abkehr von der Null-Covid-Politik macht die Sorgen über die Zukunft von Lieferketten und chinesischen Konsumenten nicht kleiner", schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Auch für das kommende Börsenjahr sei die Coronawelle ein Risikofaktor.

Kursbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmenstermine stehen kaum noch auf der Agenda für die neue Woche. Am Montag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, waren fast alle großen Börsen geschlossen. Am Dienstag wird in London, Hongkong und Sydney noch nicht wieder gehandelt. Am Freitag, dem letzten Börsentag 2022, klingelt dann am deutschen Aktienmarkt bereits am späten Mittag die Jahresschlussglocke./bek/ajx/mis/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---



