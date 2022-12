FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank -Privatkundenvorstand Thomas Schaufler will das Instrument von Verwahrentgelten für Notfälle nicht ganz aus der Hand geben. Doch können sich Sparerinnen und Sparer wie bei anderen Geldhäusern auch bei der Commerzbank im Zuge der von der Europäischen Zentralbank (EZB) eingeleiteten Zinswende wieder auf höhere Sparzinsen freuen. "Wir beginnen, Zinsen wieder an die Kunden weiterzugeben", sagte Schaufler der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Zum Verwahrentgelt sagte der seit gut einem Jahr amtierende Manager: "In einer Situation, wo Liquidität Geld kostet, tun wir uns als Banken schwer, wenn wir dieses Werkzeug nicht im Werkzeugkasten gehabt hätten." Schaufler betonte: "Aber es ist kein Werkzeug - und da sind wir uns alle einig -, das wir in normalen Zeiten wieder aus dem Werkzeugkasten rausholen wollen."