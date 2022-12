BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Kanzler Olaf Scholz (SPD) haben nach Angaben des CDU-Vorsitzenden eine monatelange Verstimmung ausgeräumt. "Der Bundeskanzler und ich hatten ein ausführliches gemeinsames Abendessen, und das stand richtigerweise nicht am nächsten Tag gleich in der Zeitung", sagte Merz in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er ergänzte: "Wir haben ein vernünftiges, gutes Gespräch geführt, so wie es sich zwischen Demokraten gehört."

"Die Bundesregierung und auch der Bundeskanzler hatten nach meinem Besuch in Kiew Anfang Mai zunächst jede Kommunikation mit uns eingestellt", sagte Merz, der sich längere Zeit um ein Essen mit dem Kanzler bemüht hatte. "Es hat einer gewissen Kraftanstrengung bedurft, um sie wieder herzustellen." Seit Anfang November "gibt es aber wieder normale Gespräche zwischen Opposition und Regierung".