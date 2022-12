FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0656 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Freitag vor Weihnachten auf 1,0622 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte von einer Dollarschwäche. Die US-Währung stand am Morgen im Handel mit allen anderen Währungen wichtiger Industriestaaten unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen in China, die an den Finanzmärkten für mehr Risikofreude sorgten. Dies habe den amerikanischen Dollar, der als sichere Anlage gilt, unter Druck gesetzt, während der Euro im Gegenzug Auftrieb erhielt.