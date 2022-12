Deutsche Anleihen geben im frühen Handel nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Am Morgen gab der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,41 Prozent auf 134,40 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,41 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die vergleichsweise sichere Anlagen wie Bundesanleihen belastet habe. Hintergrund sind neue Lockerungen von Corona-Maßnahmen in China, die für Risikofreude unter den Anlegern sorgten. China kündigte ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik an.

Im weiteren Handelsverlauf wird am deutschen Rentenmarkt nicht mit stärkeren Impulsen gerechnet. Es stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag werden Daten zur Entwicklung des US-Immobilienmarktes erwartet, die etwas Einfluss haben könnten./jkr/mis

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 134,3EUR gehandelt.