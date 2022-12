Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Während die Lockerung der Corona-Bestimmungen in China die Aktien beflügelt, steigt auch der Ölpreis. Seit dem 9. Dezember hat die US-Ölsorte WTI um 14 Prozent zugelegt. Entlastend für die Wirtschaft wirkt auf der Gegenseite der europäische Gaspreis, der in der gleichen Zeit um 42 Prozent eingebrochen ist.

Ask 10,38

Ask 8,28

Und hier kommen die Impulse vor allem aus China, wo sich die Signale einer Wiedereröffnung der Wirtschaft mehren. Das Reich der Mitte könnte eine schnelle konjunkturelle Erholung durchlaufen, da die Kreditbedingungen vor der Lockerung der Corona-Maßnahmen deutlich verbessert wurden. Die wirtschaftlichen Faktoren in China sind im Moment klar auf Wachstum ausgerichtet.

In der letzten Handelswoche des Jahres dürften die Umsätze an der Frankfurter Börse weiter zurückgehen.

Aktien Frankfurt Eröffnung DAX will die 14.000 halten – China sendet Öffnungssignale

