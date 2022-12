FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere Corona-Lockerungen in China haben dem Dax am Dienstag im ruhigen Handel nach Weihnachten über die Marke von 14 000 Punkten geholfen. Die Börsenumsätze sind allerdings dünn.

Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,64 Prozent auf 14 030,48 Zähler. Seit Mitte Dezember nun schon müht sich das deutsche Börsenbarometer wieder an der psychologisch wichtigen Hürde von 14 000 Zählern ab. Die nach dem Jahrestief Ende September begonnene Aufholjagd des Dax hatte geendet, als die Notenbanken in den USA und Europa unter Verweis auf die Inflation deutlich machten, dass ein Ende ihres Zinserhöhungszyklus vorerst nicht in Sicht ist.