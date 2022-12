Da sich die Hersteller von Premium-Produkten auch in Zukunft besser als die Massenproduzenten entwickeln sollten, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 90 Euro ihre Kaufempfehlung für die BMW-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die BMW-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie das in Aussicht gestellte Kursziel nicht erreichen kann.

Bonus-Zertifikat mit 15% Chance und 35% Sicherheitspuffer

Das BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die BMW-Aktie (ISIN: DE000PE5LTU0) mit Barriere bei 55 Euro, Bonuslevel und Cap bei 100 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.12.23, konnte beim Aktienkurs von 84,30 Euro mit 86,77 Euro erworben werden. Verbleibt die BMW-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 55 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 100 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 86,77 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in knapp zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 15,24 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 34,76 Prozent auf 55 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie innerhalb des Beobachtungszeitraumes die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 15% Chance und 18% Discount

Das UBS-Discount-Zertifikat auf die BMW-Aktie (ISIN: DE000UK6JZP4), BV 1, Bewertungstag 15.12.23, mit Cap bei 80 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 84,30 Euro mit 69,37 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 17,71 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die BMW-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 80 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 80 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in zwölf Monaten einen Bruttoertrag von 15,32 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 80 Euro, dann wird dieses Zertifikat mittels der Aktienzuteilung getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Anlageprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.