So manches hat in diesem Jahr am Kapitalmarkt nicht so richtig gepasst. Normalerweise fallen beispielsweise Aktienkurse und Bonds nicht im Gleichklang. Oder aber der Volatilitätsindex Vix steigt, wenn die Aktienkurse fallen. Auch das funktionierte nicht. Und so kann man davon sprechen, dass 2022 wirklich kein ganz normales Aktienjahr war, in dem viele historisch belegte regeln nicht galten.

Das gleiche Spiel findet sich derzeit auch am Lithiummarkt. Viele Aktien sind deutlich gefallen in den vergangenen Tagen und Wochen. So hat beispielsweise die Aktie von Albemarle, dem weltgrößten Produzenten, vom Jahreshoch Anfang November etwa ein Viertel ihres Werts verloren. Ähnlich schwer hat es auch die Papiere von SQM, dem zweitgrößten Produzenten weltweit, getroffen. Die Kursverluste zogen sich dann wie üblich durch bis zu Developern wie Lithium Americas oder aussichtsreichen Explorern wie CleanTech Lithium.

Die Gründe für den jüngsten Rückschlag passen nicht zu den weiter hohen Lithiumpreisen, die vor allem in Shanghai gebildet werden. Eine Ursache aber gibt es: So haben die Analysten von Goldman Sachs wie schon im Frühjahr mit negativen Kommentaren zur Marktentwicklung für die Verkäufe gesorgt. Dabei ist die Begründung der Banker nicht ganz stimmig. Denn zum einen hat Goldman seit dem Frühling seine Aktienposition im Lithiumbereich deutlich erhöht. Hier passen die Worte also nicht recht zum Handeln. Zum anderen steht das Institut damit konträr zu anderen Analysten. So sehen die Citibank, Morgan Stanley und Macquarie weiterhin gute Aussichten und hohe Preise für Lithiumunternehmen.

Zum anderen aber geht Goldman Sachs nun wie andere Banken von einer Öffnung Chinas im kommenden Jahr aus. Begonnen hat das Ende der strikten Covid-Politik Beijings bereits jetzt. Und so rechnet nicht nur die US-Investmentbank, sondern auch deren Konkurrenz damit, dass die chinesische Wirtschaft im kommenden Jahr eine deutliche Belebung verspüren wird.

Denn China ist nicht nur die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, sondern auch der mit Abstand größte Markt für Elektroautos. Fast alle Marktbeobachter erwarten, dass der ohnehin stark wachsende Markt für elektrisch angetriebene Fahrzeuge mindestens seine Dynamik beibehält. Und somit bleiben die Aussichten für Lithium-Miner weiterhin rosig. Nicht zuletzt hatte Goldman Sachs Anfang selbst das „Zeitalter der Dekarbonisierung“ ausgerufen und bemängelt, dass es zu wenig Batteriemetalle wie Kupfer, Nickel und eben Lithium gibt. Und bisher konnte das Angebot die Nachfrage nicht toppen. Stets überraschten die Verkäufe an E-Autos den Markt.