Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro - worauf Arbeitgeber achten müssen (FOTO)

Kaiserslautern (ots) - Die gestiegenen Lebenshaltungskosten bei gleichbleibendem

Lohn machen den Deutschen zu schaffen. Arbeitgeber dürfen deshalb eine

Inflationsausgleichsprämie an ihre Mitarbeiter auszahlen - und das völlig

steuer- und sozialabgabenfrei. Die Auszahlung kann bis zum 31. Dezember 2024

erfolgen.



"Die Inflationsausgleichsprämie ist eine Zusatzzahlung. Damit sie tatsächlich

steuerfrei beim Arbeitnehmer ankommt, muss sie als solche klar erkennbar sein",

sagt Miriam Pioch. Als langjährige Steuerberaterin entwickelt sie lukrative

Steuerstrategien für Unternehmen und kennt die Stolpersteine, die bei

außergewöhnlichen Geldflüssen wie der Inflationsausgleichsprämie zu

berücksichtigen sind. Im Folgenden verrät sie, was bei der

Inflationsausgleichsprämie zu beachten ist.





Inflationsausgleichsprämie als vorzeitige Lohnerhöhung?Aufgrund der Inflation denken viele Arbeitgeber aktuell über eine Lohnerhöhungfür ihre Mitarbeiter nach. Denn sie sind dazu verpflichtet, ihren Arbeitnehmernleistungsgerechte Gehälter zu zahlen. Die Inflationsausgleichsprämie ist indiesem Zusammenhang ein hervorragendes Mittel, um die Lohnerhöhung um ein biszwei Jahre zu verschieben, denn die Zusatzzahlung darf auch gestückelt undmonatsweise erfolgen. Davon profitieren insbesondere Unternehmen, die aktuellnicht dazu in der Lage sind, ihren Mitarbeitern dauerhaft mehr Gehalt zu zahlen.Die Sonderzahlung darf an alle Arbeitnehmer gezahlt werdenDie Inflationsausgleichsprämie hat einen entscheidenden Vorteil: Sie darf analle Arbeitnehmer gezahlt werden - ganz gleich, welcher Art vonBeschäftigungsverhältnis sie nachgehen. Ob Minijob, Hauptberuf oderTeilzeitbeschäftigung: Mit der Inflationsausgleichsprämie können Arbeitgeberallen Mitarbeitern etwas Gutes tun, denn sie können die Sonderzahlung vollkommensteuerfrei an sie weitergeben. Dabei können Arbeitnehmer, die in mehreren Firmengleichzeitig beschäftigt sind, ebenso viele Inflationsausgleichsprämienerhalten.Zudem haben auch Ein-Personen-Unternehmen, die lediglich einenGesellschafter-Geschäftsführer haben, Anspruch auf dieInflationsausgleichsprämie. Jedoch benötigen sowohlGesellschafter-Geschäftsführer von Ein-Personen-Unternehmen als auch vonUnternehmen mit mehreren Mitarbeitern eine schriftliche Zusatzvereinbarung.Andernfalls darf die steuerfreie Sonderzahlung nicht gewährt werden. Dannbestünde die Gefahr, dass eine verdeckte Gewinnausschüttung vermutet wird, diedann versteuert werden muss.Unterschiedliche Auszahlungsformen möglichGrundsätzlich besteht für Arbeitgeber keinerlei Verpflichtung, dieInflationsausgleichsprämie bar auszuzahlen. Alternativ besteht durchaus auch die