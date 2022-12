Wiesbaden (ots) - Von A wie Außenhandel bis Z wie Zensus: Das Statistische

Bundesamt (Destatis) hat im Jahr 2022 gesellschaftliche Realität in Zahlen

gefasst und in rund 700 Pressemitteilungen veröffentlicht. Zeit für einen

Jahresrückblick im Spiegel der Statistik.



Januar: Wirtschaftsleistung unter Vorkrisenniveau und konjunkturelle Hoffnung





Ein Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,6 % im Jahr2021 und eine Wirtschaftsleistung noch unter dem Vorkrisenniveau des 4. Quartals2019. Das ist die Ausgangslage für die deutsche Wirtschaft zum Jahresbeginn2022. Nun soll ein kräftiges Wirtschaftswachstum die Corona-Krise überwinden.Die Hoffnung wird sich nicht erfüllen: Gut einen Monat nach der Vorstellung derersten Ergebnisse für das BIP 2022 beginnt der russische Angriff auf dieUkraine. Die deutsche Wirtschaft behauptet sich fortan im anhaltend schwierigenUmfeld, das BIP erreicht im 3. Quartal 2022 erstmals das Vorkrisenniveau des 4.Quartals 2019. Doch der erhoffte Wachstumsschub bleibt aus. Wie sich das BIP imGesamtjahr 2022 entwickelt hat, wird der 13. Januar 2023 zeigen. Dann stellt dasStatistische Bundesamt die erste Berechnung für das BIP 2022 vor. Ungeduldigekönnen bis dahin mit dem "Pulsmesser für die Wirtschaft" die Konjunktur inEchtzeit beobachten - das Tool ist im Dashboard Deutschland verfügbar.Februar: Krieg in der Ukraine - Deutschland nimmt Hunderttausende GeflüchteteaufEs ist Krieg in Europa. In der Nacht zum 24. Februar 2022 überfällt Russland dieUkraine. Das Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer bewegt, dieHilfsbereitschaft ist groß. Allein in den ersten beiden Monaten nachKriegsbeginn nimmt Deutschland knapp 630 000 Menschen aus der Ukraine auf. BisEnde August sind es über 950 000 Geflüchtete, die meisten von ihnen Frauen undKinder. Die größte Fluchtwanderung nach Deutschland seit dem Jahr 2015 istausschlaggebend dafür, dass hierzulande erstmals in der Geschichte derBundesrepublik über 84 Millionen Menschen leben.März: Vorratskäufe und steigende KraftstoffpreiseDas "Hamstern" ist zurück. Räumten die Verbraucherinnen und Verbraucher zuBeginn der Corona-Pandemie unter anderem die Toilettenpapier-Regale leer, sokonzentriert sich die Sorge um Versorgungsengpässe nach Kriegsbeginn in derUkraine auf Speiseöl und - eine Parallele zur Corona-Krise - auf Mehl. Zeitweiseverdoppelt beziehungsweise verdreifacht sich der Absatz dieser Produkte. Als dieNachfrage nach diesen Nahrungsmitteln wieder etwas nachlässt, steigen dieBenzin- und Dieselpreise in der sich verschärfenden Energiekrise. Ein Liter Diesel kostet am 20. März 2022 im Tagesdurchschnitt 2,16 Euro, das sind satte 50