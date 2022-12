Auch Goldaktien gehören zur Diversifizierung in jedes Depot – das könnte im Jahr 2023 sogar in besonders hohem Maße gelten. Unser Experte Marcel Torney hat jetzt eine aussichtsreiche Gold-Aktie mit Überfliegerpotenzial für Sie gefunden. Hier den kostenlosen Report sichern!

Trotz des Zusammenbruchs von FTX, der ein Branchenbeben und Forderungen nach Krypto-Regulierungen ausgelöst hat, sagte Cuban, dass er immer noch an das Potenzial von Krypto glaubt: "Trennen Sie das Signal vom Rauschen. Es gab eine Menge Leute, die eine Menge Fehler gemacht haben, aber das ändert nichts an dem zugrunde liegenden Wert."

Er wies zudem darauf hin, dass eine Investition in Gold im Allgemeinen nicht bedeute, dass man das eigentliche Gold besitze: "Sie besitzen den Goldbarren nicht, und wenn alles zum Teufel ginge und Sie einen Goldbarren hätten, wissen Sie, was passieren würde? Jemand würde Sie verprügeln oder umbringen und Ihren Goldbarren mitnehmen."

In einem Podcast verteidigt Mark Cuban (im Foto rechts), Milliardär und Besitzer der Dallas Mavericks, den Bitcoin und äußert gleichzeitig Zweifel an Investitionen in Gold.

Bitcoin vs. Gold Mark Cuban verteidigt Bitcoin: Jeder der in Gold investiert, sei dagegen …

Schreibe Deinen Kommentar

Um einen Beitrag schreiben zu können, müssen Sie sich anmelden! Anmelden Jetzt kostenlos registrieren

Kein Mitglied? Werden Sie Teil Deutschlands größter Finanz-Community.

Disclaimer