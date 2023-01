Tipp: Für Ihren Börsenerfolg sollten Sie sich das Probeabo von FAST BREAK auf jeden Fall mal ansehen: Nur noch für kurze Zeit mit 50 Prozent Rabatt! Hier klicken. Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 05.01.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Handelsbilanz 10:30 GBR S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI 14:15 USA ADP Beschäftigungsänderung 14:30 CAN Internationaler Warenhandel 14:30 USA Handelsbilanz 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 15:45 USA S&P Global PMI Gesamtindex 15:45 USA S&P Global PMI Dienstleistungen

