Nachdem Dow von 71,86 US-Dollar im Sommer auf 43,04 Dollar zurückgefallen war, begann Ende September eine volatile Stabilisierungsphase, die ein Doppeltiefe vorgebracht hatte. In der Folge konnte ein Anstieg an 53,44 US-Dollar und damit an den 200-Tage-Durchschnitt vollzogen werden. Die letzten Wochen über waren von leichteren Abschlägen gekennzeichnet, allerdings scheint der Bereich um den EMA 50 als Unterstützung gehalten zu haben und gab dem Papier in der abgelaufenen Handelswoche wieder merklichen Auftrieb. Ein Blick auf den Kursverlauf seit Ende Juni zeigt dabei eine mögliche inverse SKS-Formation, deren Auflösung zur Oberseite erwartet wird.

Noch viel Arbeit für Bullen

Der Bereich zwischen den Jahrestiefs und dem 200-Tage-Durchschnitt ist vorläufig als neutrale Handelszone zu bewerten, erst ein Anstieg über den EMA 200 dürfte im weiteren Verlauf Aufwärtspotenzial an die Zwischenhochs aus August dieses Jahres um 56,43 US-Dollar freisetzen. Eine vollständige Aktivierung der inversen SKS-Formation kann aber erst darüber erfolgen und würde Kursgewinne an 60,00 und darüber sogar 64,93 US-Dollar ermöglichen. Auf der Unterseite dürfte das Papier kurzzeitig sogar noch in den Bereich um 48,20 US-Dollar zurücksetzen, ohne die inverse SKS-Formation zu gefährden. Erst darunter werden Abschläge auf 46,73 und womöglich noch die Jahrestiefs bei 43,04 US-Dollar erwartet.