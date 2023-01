Tipp: Die beiden Top-Börsianer, Martin Goersch und Mike Seidl, sind mit "America‘s Most Wanted" online gegangen. 25 (!) Prozent Kennenlern-Rabatt zum Start! Die beiden finden für Sie in zuverlässiger Regelmäßigkeit die nächsten Highflyer auf dem wichtigsten Aktienmarkt der Welt. Hier klicken.

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 11/22

10:30 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanager Baugewerbe 12/22

11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 11/22

11:00 Uhr, EU: Industrievertrauen 12/22

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 12/22

11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 12/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/22

16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 11/22

16:00 Uhr, USA: ISM-Dienstleistungsindex 12/22

