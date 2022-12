Ein starkes Jahr für die Erneuerbaren - und für aream

Düsseldorf (ots) - Erneuerbare Energien sind eines der großen Wachstumsfelder -

was auch die Geschäftsentwicklung der aream Group zeigt. "Wir haben ein starkes

Jahr hinter uns und große Pläne für die Zukunft", sagt Markus W. Voigt, CEO der

aream Group. "Die Projektpipeline ist gut gefüllt, das wirtschaftliche und

politische Umfeld bleibt sehr günstig für Entwickler wie für Investoren."



Zwar existieren noch einige politische Hemmnisse beim Ausbau der Erneuerbaren

Energien in Deutschland. Insgesamt jedoch ist die Entwicklung unaufhaltsam, denn

Digitalisierung, Elektrifizierung und Sektorkopplung treiben den Strombedarf in

die Höhe. Gleichzeitig steigt der Bedarf an grünem Strom aufgrund des Drucks zur

CO2-Emissionsminderung und zur Substitution von Importen fossiler Energieträger.

Und schließlich bleiben die Strompreise auf absehbare Zeit hoch.





Von diesen Faktoren profitiert aream als Asset-Manager wie als Projektentwicklerim Bereich der Erneuerbaren. "Wir gehören mit mehr als 2,4 Milliarden EuroTransaktionsvolumen zu den führenden Asset-Managern in diesem Markt", erklärtVoigt. "Mit unserem Anlagenbestand generieren wir einen Stromumsatz von über 40Millionen Euro pro Jahr und haben seit 2008 mehr als eine Milliarde kWh Stromproduziert."Nicht nur aream profitiert - auch ihre Investoren. Ihnen bietet das Unternehmenin den Bereichen Erneuerbare Infrastruktur und Projektentwicklung ein Netzwerkmit über 25 GW potenzieller Investitionen, die seit 2008 geprüft worden sind.Hierbei wird eine ganze Bandbreite an Investitionsmöglichkeiten offeriert, vonFondsinvestments über eigene Mandate, Direkt- und Co-Investments in einzelneProjekte bis zur Projektentwicklung von Photovoltaikanlagen mit anschließendemBetrieb oder Verkauf.2022 wurden dabei weitere Meilensteine erreicht: Als Kooperationspartnerbeteiligte sich aream am Asset-Management eines der ersten offenenErneuerbare-Energien-Infrastrukturfonds in Deutschland, dem Impactfonds QuadoroSustainable Energy. Zudem brachte das Jahr den Einstieg in dasIndustriekundengeschäft: Einen Automobilzulieferer begleitete aream beim Kaufvon zwei Windparks mit jeweils zwei Turbinen. Dafür wurden Anlagen mit einerLeistung von insgesamt 16,8 MW erworben. Den Strom will der Automobilzuliefererselbst nutzen und so einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität gehen.Die kaufmännische Betriebsführung der Windparks übernimmt aream. WeitereProjekte mit anderen Industriekunden sind derzeit in Vorbereitung.Und schließlich wurde 2022 die Projektentwicklung weiter vorangetrieben. "ImRahmen von Kooperationen und Joint Ventures mit Projektentwicklern haben wirweitere 800 Megawatt Peak (MWp) Solarpark-Kapazität gesichert", sagt Voigt.Durch die eigene Projektentwicklung verfüge aream derzeit über eine Pipeline vonüber 1.000 MWp mit einem Potenzial von weiteren 1.400 MWp. "UnsereWachstumsstrategie sieht vor, in den nächsten Jahren 2,5 GW an Solar- undWindparks zu realisieren oder zu erwerben."Das erfordert zusätzliche Manpower: Seit Ende 2020 ist das aream-Team von 24 auf32 Mitarbeiter gewachsen. "Und wir haben schon jetzt weitereEinstellungsverträge für das nächste Jahr mit neuen Kollegen unterschrieben",sagt Voigt. "Für weiteres Wachstum ist also gesorgt."Über areamDie aream Group ist ein voll integrierter Investment- und Asset-Manager fürinstitutionelle Investoren mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur im SektorErneuerbare Energien, zu denen Wind- und Solarkraft, Netze undSpeichertechnologie gehören. Dabei ist aream entlang der gesamtenWertschöpfungskette von der Projektentwicklung bis zum Betrieb der Anlagenvertreten. Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro decktdas Unternehmen seit über 15 Jahren das gesamte Spektrum anAsset-Management-Leistungen ab und sorgt für die kaufmännische und technischeOptimierung der Assets. Neben klassischen Projektinvestments in Clean Energybietet aream auch Investitionsmöglichkeiten in Climate-Tech-Unternehmen: direktoder über Private-Equity-Lösungen. aream vereint Investitionsexpertise mittechnischem und kaufmännischem Know-how und gewährleistet durch einenstrukturierten Investment- und Risikomanagementprozess eine nachhaltigePerformance mit stabilen Ausschüttungen, Renditen und Wertzuwächsen. WeitereInformationen: http://www.aream.de .Pressekontakt:news & numbers GmbHBodo ScheffelsTel.: +49 (0)40 80 60 194 34M: +49 (0)178 / 49 80 733E-Mail: mailto:bodo.scheffels@news-and-numbers.deWeb: http://www.news-and-numbers.deKontaktAREAM Group SEKaistraße 2D-40221 DüsseldorfTel.: +49 (0)211 30 20 60 42E-Mail: mailto:info@aream.deWeb: http://www.aream.de