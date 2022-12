Bereits seit Januar 2018 beherrscht ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen in der BASF-Aktie, hierbei fiel der Wert von 98,80 Euro binnen weniger Jahre auf 37,35 Euro im Zuge des Corona-Crashs zurück. Eine anschließende Erholungsbewegung erreicht an 72,88 Euro aufwärts, die letzten Monate waren erneut von Abschlägen in den Bereich von rund 40,00 Euro geprägt. Dort allerdings zeichnet sich trotz der anhaltend hohen Volatilität eine gewisse Stabilisierung ab, aus derer sogar eine Umkehrfunktion hervorgehen könnte. Aber auch für kurzfristig orientierte Anleger bietet der aktuelle Chart durchaus Chancen.

Hohe Energiekosten belasten

Auf kurzfristiger Basis geht aus dem Trendverlauf der letzten paar Wochen eine potenziell bullische Flagge hervor, seit den aktuellen Jahrestiefs könnte daraus eine zweite große Kaufwelle bei entsprechenden Kapitalzuflüssen entspringen. Kursgewinne an den EMA 50 bei 49,14 Euro wären demnächst vorstellbar, aber erst oberhalb von 50,00 Euro würden die Chancen auf einen Test des laufenden Abwärtstrends sowie der Kursmarke um 56,35 Euro deutlich zunehmen. Nach Abschluss dieser Phase könnte sich hieraus sogar eine inverse SKS-Formation entwickeln und eine mittelfristige Basis für weitere Gewinne legen. Ein Kursrutsch unter das markante Unterstützungsniveau von 45,00 Euro würde dagegen sofortige Abschlagsrisiken zurück auf die Jahrestiefs bei 37,90 Euro forcieren.