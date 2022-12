Wirtschaft Bahn meldet neuen Fahrgastrekord zu Weihnachten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Noch nie waren zu Weihnachten so viele Menschen in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn unterwegs wie in diesem Jahr. Nach 1,6 Millionen im Jahr 2021 habe sich die Zahl der Fahrgäste in diesem Jahr im Buchungszeitraum 22. bis 28. Dezember auf rund 3,2 Millionen verdoppelt, wie der Staatskonzern am Dienstag mitteilte.



Damit werde auch der bisherige Spitzenwert aus dem Jahr 2019 mit damals 2,8 Millionen Reisenden deutlich übertroffen, hieß es. Rund um die Feiertage sei der Bahnbetrieb angeblich "insgesamt stabil und weitgehend reibungslos" geblieben, teilte die Bahn weiter mit. Tatsächlich kam es aber auch über die Weihnachtsfeiertage zu Zugausfällen und Verspätungen, zu denen die Bahn aber keinerlei Angaben machte.