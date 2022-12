Weniger Geld für nachhaltigen Konsum - Ökologischer Wandel darf nicht auf Verbraucher warten

Berlin (ots) - Angesichts trüber finanzieller Aussichten ist Nachhaltigkeit

zuletzt aus dem Fokus der Verbraucher geraten. Umso wichtiger wird es für

Onlinehändler, gerade in schwierigen Zeiten die Kundinnen und Kunden mit

niedrigschwelligeren Angeboten für ein ökologisches Einkaufen aufzufangen. Das

zeigt der Vergleich zweier Momentaufnahmen unter Konsumenten jeweils in den

Dezembermonaten der Jahre 2022 und 2020, die das Meinungsforschungsunternehmen

Civey im Auftrag des bevh unter 1.000 Personen erhoben hat. Die Ergebnisse sind

repräsentativ für Verbraucher in Deutschland, die in den Jahren 2022 und 2020

jeweils zu Weihnachten im Internet eingekauft haben.



Nachhaltigkeit derzeit weniger gefragt