Die Bank of America (BofA) beschrieb den Halbleitereinbruch als den größten seit der Finanzkrise. Allerdings halte die US-Investmentbank die Sparte für vielversprechend. Staatliche Ausgaben für erneuerbare Energien sowie die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen kämen Halbleiter-Unternehmen zukünftig zugute.

"Es werden Investitionen in Höhe von rund 3,75 Billionen US-Dollar in globale, umweltbezogene Anwendungen erwartet. Eine globale Nachfrage in dieser Größenordnung hat es noch nie gegeben. Es ist mit einem Wachstum zu rechnen, das höher ist als das der Halbleiterindustrie in den letzten 20 Jahren", schreiben die Analysten der Bank of America in der Mitteilung.