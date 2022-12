Start des Lieferkettengesetzes in Deutschland Tony's Chocolonely fordert weitergehende Maßnahmen (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit dem Lieferkettengesetz in Deutschland soll erstmals die

unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Umwelt-, Menschen- und

Kinderrechten einheitlich geregelt werden. Unternehmen sollen verpflichtet

werden, sich entlang ihrer Lieferketten an die vereinbarten Standards zu halten.

Für das niederländische Schokoladenunternehmen Tony's Chocolonely ist dieser

Ansatz nichts Neues. Sie fordern bereits seit Jahren weitergehende Maßnahmen.



Seit ihrer Gründung 2005 ist es Tony's Mission, Schokolade 100% frei von

illegaler Kinderarbeit und moderner Sklaverei zu machen, und zwar jede

Schokolade weltweit. Was für andere Unternehmen durch das Lieferkettengesetz wie

eine Hürde scheint, setzt Tony's Chocolonely schon seit Jahren um, bemüht sich,

mit gutem Beispiel voranzugehen und andere Unternehmen zu ermutigen, es ihnen

gleich zu tun. So führte Tony's mit Gründung bereits Richtlinien und Praktiken

ein, unter anderem fünf Beschaffungsprinzipien, die vor allem die

Rückverfolgbarkeit von Kakaobohnen garantieren sollen. Denn hundertprozentige

Rückverfolgbarkeit und die vollständige Transparenz der Lieferkette ist eine

Voraussetzung für hundertprozentige Verantwortung. Außerdem hilft das Child

Labor Monitoring and Remediation Systems (kurz CLMRS) von Tony's Chocolonley,

illegale Kinderarbeit zu überwachen.