"Die Hauspreise in den USA haben sich in zwei aufeinanderfolgenden Monaten kaum verändert", sagte FHFA-Ökonomin Nataliya Polkovnichenko. "Höhere Hypothekenzinsen übten weiterhin Druck auf die Nachfrage aus und schwächten den Anstieg der Hauspreise."

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA haben die Hauspreise im Oktober stagniert. Im Vergleich zum Vormonat veränderten sich die Preise nicht, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang um 0,7 Prozent gerechnet. Im September waren die Hauspreise noch leicht um 0,1 Prozent gestiegen.

