woom holt mit Jebsen Group zusätzlichen Investor an Bord

Klosterneuburg (ots) - Frisches Kapital für noch mehr Wachstum



Gute Neuigkeiten vom Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom: Mit Anfang 2023

steigt die Jebsen Group als weiterer Investor mit einem Minderheitsanteil in das

Unternehmen ein. Zusätzlich baut der bestehende Kerninvestor Bregal

Unternehmerkapital (BU) sein Investment der von ihm beratenen Fonds aus. woom

kann so die eigenen internationalen Expansionspläne noch stärker vorantreiben.

Die Transaktion steht noch unter dem üblichen Vorbehalt der behördlichen

Zustimmung.



Seit seiner Gründung im Jahr 2013 verzeichnet woom ein beständiges Wachstum,

lokal wie auch international - und hält diesen Kurs auch weiter. "Mit der Jebsen

Group konnten wir einen weiteren Investor gewinnen, dessen Branchen-Know-how uns

dabei helfen wird, zusätzliche Märkte mit starkem Wachstumspotenzial zu

erschließen", freut sich woom Co-CEO Paul Fattinger. Mit 23. Dezember 2022 wurde

der Kauf der Anteile unterzeichnet.





Für Jebsen Capital, der Investmentsparte der traditionsreiche Jebsen Group,bedeutet der Erwerb von woom Anteilen ein weiteres Investment in eine schnellwachsende Premium-Lifestyle-Marke. Das international tätige Unternehmen verfügtüber besonderes Know-how bei Markteintritten und Expansionen im asiatischen Raumund stellt so auch einen wichtigen strategischen Partner für woom dar. Künftigwird Jebsen mit einem Anteil von rund 15 Prozent an woom beteiligt sein."Mit innovativen Produkten und unermüdlichem Engagement für hervorragendeQualität stellt woom Kinder in den Mittelpunkt aller Aktivitäten desUnternehmens", kommentiert Alfons Mensdorff-Pouilly, Managing Director vonJebsen Capital und CEO der Jebsen Group. "Wir sind bereits seit langem großeFans der Marke und freuen uns deshalb umso mehr, heute unsere Partnerschaft mitwoom zu beginnen, um Kindern weltweit die Freude am Radfahren zu vermitteln."woom: Vom Start-up zum Scale-upDas in einer Wiener Garage gegründete Unternehmen feiert 2023 sein 10-jährigesJubiläum. In den vergangenen zehn Jahren konnte woom eine durchschnittlichejährliche Wachstumsrate von rund 50 Prozent verzeichnen. Im Jahr 2021 kam derKinderfahrradhersteller auf einen Umsatz von 86 Millionen. Neben den woomGründern Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka sowie woom USA-Gründer MathiasIhlenfeld sind unter anderem auch von Bregal Unternehmerkapital (BU) berateneFonds an woom beteiligt.Über Jebsen Group/Jebsen CapitalDie 1895 gegründete Jebsen Group ist ein führender Markenentwickler mit Fokusauf Marketing, Investitionen und Vertrieb. Als privates Unternehmen in