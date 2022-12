Wegbegleiter für jede Lebenslage ORA Funky Cat steht in den Startlöchern und ist ab Januar 2023 ab 38.990 EUR erhältlich (FOTO)

Friedberg (ots) - Hallo, Deutschland! Ich bin ORA Funky Cat. Ich bin Dein

Car-panion - Dein Weggefährte. Was mich ausmacht? Ich biete ein hohes Maß an

Sicherheit auf dem Weg zur Arbeit und massiere Dir nach Feierabend den Rücken,

wenn Du es brauchst. Dank meiner Gesichtserkennung switche ich automatisch auf

Deinen Lieblings-Radiosender und stelle meine Spiegel und den Fahrersitz bequem

für Dich ein. Ich setze neue Maßstäbe im Bereich der innovativen

Sprachsteuerung, sodass Du mir nur sagen musst, wenn ich das Panoramadach oder

den Kofferraum für Dich öffnen soll. Deine Lieblingspizzeria finde ich ebenso

schnell, wie ich Dich automatisch in die nächste Parklücke bringe. Ich bin ORA

Funky Cat - ich bin mehr als nur ein Auto, ich bin ein treuer Begleiter für jede

Lebenslage.



Nach dem erfolgreichen Launch bei der Pariser Mondial de l'Auto 2022 stehe ich

in den Startlöchern und bin bereit für mein Debüt auf Deutschlands Straßen. Mit

einer 5 Sterne-Bewertung im offiziellen Euro NCAP Crashtest biete ich stets eine

sichere Fahrt mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung. On top gebe ich

Dir 8 Jahre (bis max. 160.000 Kilometer) Garantie für meine Fahrbatterie. All

das macht einen echten Car-panion aus und zeigt deutlich, dass die Marke GWM ORA

mehr als nur ein gutes Elektroauto bietet.