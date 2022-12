Seit 2009 sind mehr als 170 Künstler aus 22 arabischen Ländern nach China gekommen, um sich inspirieren zu lassen. Einige von ihnen haben das, was sie in China erlebt haben, in künstlerische Werke verwandelt, wie die 80 Gemälde, 20 Skulpturen und 20 Keramiken zeigen, die in einer Kunstgalerie von Jingdezhen Taoxichuan zusammengetragen wurden.

BEIJING, 27. Dezember 2022 /PRNewswire/-- Das fünfte arabische Kunstfestival wurde am 19. Dezember in Jingdezhen, in der ostchinesischen Provinz Jiangxi, eröffnet und sorgte für einen tiefgreifenden kulturellen Austausch zwischen China und den arabischen Ländern.

