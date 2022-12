Der Arca Oil Index konsolidierte zuletzt. Dieser Konsolidierung war der vergebliche Versuch vorausgegangen, das markante Juni-Hoch entscheidend zu überwinden.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 24.11. thematisierten wir den Ausbruchsversuch. Damals hieß es unter anderem „[…] Der Arca Oil Index konnte das Momentum nutzen und läuft nun den Bereich des Juni-Hochs bei 1.900 Punkten an. Ein erfolgreicher Ausbruch über das Juni-Hoch würde dem Index die Tür in Richtung 2.000 Punkte weit aufstoßen. Und sollte diese psychologisch relevante Zone erst einmal erreicht und überwunden werden, wäre das ein weiterer Meilenstein und womöglich der Aufgalopp für eine Fortsetzung der Rally. Kurzum. Angetrieben von der starken fundamentalen Verfassung der Ölkonzerne bauten die Ölaktien zuletzt Aufwärtsmomentum auf. Das Ganze manifestierte sich in einer fulminanten Rally im Arca Oil Index. Sollte der nachhaltige Ausbruch über das Juni-Hoch gelingen, würden weitere Gewinne winken. Doch Ausbruchsbewegungen sind bekanntlich eine heikle Angelegenheit und nicht ohne Risiken. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollten Rücksetzer idealerweise auf 1.800 Punkte begrenzt bleiben. Sollte gar das Niveau des August-Hochs (1.750 Punkte) unterschritten werden, müsste die Lage neu bewertet werden.“



Die Tür blieb zu. Der Arca Oil Index verpasste es zunächst, sich entscheidend von den 1.900 Punkte abzusetzen oder die Marke von 2.000 Punkten zu überwinden. Und wie so oft in solchen Fällen setzten Gewinnmitnahmen ein und bereiteten den Bemühungen ein Ende. Der Arca Oil Index musste sich zurückziehen.

Kurzzeitig wurde es aus charttechnischer Sicht für den Index prekär, als es unter das Niveau des August-Hochs (1.750 Punkte) ging. Dem Index gelang es immerhin, den Rücksetzer auf 1.700 Punkte / 1.680 Punkte zu begrenzen. Die wichtige 200-Tage-Linie blieb unberührt.

Ob es das allerdings in puncto Korrektur gewesen ist, bleibt abzuwarten. Der Bereich 1.700 Punkte / 1.680 Punkte steht weiterhin latent unter Druck. Ein Rücksetzer unter die 1.680 Punkte würde das Korrekturszenario befeuern. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die 1.900 Punkte – idealerweise ein Vorstoß über die 2.000 Punkte – würde das Chartbild auf der Oberseite klären.