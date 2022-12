Die Dominanz des US-Dollars bröckelt. Bereits von einer gebrochenen Dominanz zu sprechen, wäre allerdings noch etwas verfrüht, doch immerhin gestattet es die aktuelle Situation am Devisenmarkt, den Edelmetallen etwas durchzuatmen. So gelang es Silber zuletzt, eine veritable Erholung auf die Beine zu stellen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Silber hieß es am 24.11. unter anderem „[…] Damals gelang es Silber nicht, das Momentum zu nutzen und die Widerstandszone 22,0 US-Dollar / 22,5 US-Dollar aufzubrechen und so ein frisches Kaufsignal zu installieren. Gewinnmitnahmen setzten stattdessen ein. Kurzzeitig geriet hierbei der Unterstützungsbereich um 21 US-Dollar in arge Bedrängnis. […] Kurzum. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei. Ein Ausbruch über die Zone 22,0 US-Dollar / 22,5 US-Dollar würde Silber weiteres Aufwärtspotential in Richtung 23,4 US-Dollar oder gar in Richtung 24 US-Dollar bescheren. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer auf 21 US-Dollar begrenzt bleiben.“

In der Folgezeit gelang es Silber, das Momentum hochzuhalten. Vom Devisenmarkt kam zudem Rückenwind, sodass sich für das Edelmetall eine günstige Gemengelage kreierte.

Silber durchbrach die Zone 22,0 US-Dollar / 22,5 US-Dollar und konnte damit ein wichtiges Kaufsignal installieren. Die damals für diesen Fall skizzierten Bewegungsziele – die Bereiche um 23,4 US-Dollar und um 24 US-Dollar – wurden mittlerweile abgearbeitet. Aktuell ist eine Konsolidierung auf hohem Niveau zu beobachten.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die kommenden Tage und Wochen klar definiert: Silber muss die Aufwärtsbewegung erneut ankurbeln. Ein Ausbruch über die 24+ US-Dollar würde dem Edelmetall weiteres Aufwärtspotential eröffnen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 24,7 US-Dollar oder gar in Richtung 26,0 US-Dollar wäre in diesem Fall durchaus möglich. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 22,8 US-Dollar (letztes Verlaufstief) begrenzt. Sollte es hingegen unter die 22 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.