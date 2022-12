Unsere letzte Kommentierung zu Platin überschrieben wir am 11.11. mit „Comeback angelaufen“. Damals schwang sich das Edelmetall über die 1.000 US-Dollar auf und nahm einen wichtigen Widerstand ins Visier.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aktuell steht der eminent wichtige Widerstandsbereich um 1.033 / 1.050+ US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es Platin nunmehr gelingen, das Momentum aufrechtzuerhalten und auch die 1.050 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, würde sich dem Edelmetall weiteres Aufwärtspotential in Richtung 1.100 US-Dollar oder gar in Richtung 1.180 US-Dollar eröffnen. Rücksetzer sollten in der aktuellen Konstellation auf 1.000 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls wäre Obacht geboten…“

Trotz vielversprechender Ansätze gelang es Platin bis dato nicht, den wichtigen Widerstandsbereich um 1.033 / 1.050+ US-Dollar zu durchbrechen. Mehrere Anläufe scheiterten. Im Ergebnis bildete sich eine veritable Handelsspanne aus. Während der Deckel auf der Oberseite nach wie vor fest zu sitzen scheint, gelang es Platin, Rücksetzer auf den Bereich von 970 US-Dollar / 980 US-Dollar zu begrenzen. Auch die untere Begrenzung erlangte in den letzten Wochen somit eine beachtliche Relevanz.

Kurzum. Platin oszilliert seit geraumer Zeit in den Begrenzungen um 1.050 US-Dollar und 970 US-Dollar. Sowohl die untere als auch die obere Begrenzung wurden in der Vergangenheit mehrfach getestet, sodass beide eine hohe Relevanz haben. Insofern könnte ein erfolgreicher Ausbruch aus der Handelsspanne (in jedwede Richtung) eine Weichenstellung nach sich ziehen. Sollte es für Platin unter die 970 US-Dollar gehen, könnten sich weitere Abgaben in Richtung 950 US-Dollar bzw. 900 US-Dollar anschließen. Ein Ausbruch über die 1.050 US-Dollar könnte dem Edelmetall hingegen den Weg in Richtung 1.100 US-Dollar oder gar 1.180 US-Dollar ebnen.