Wirtschaft Bundesnetzagentur erhöht Höchstförderung für Wind und Solar

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Um den Markt für neue Windkraft- und Solaranlagen wieder anzukurbeln, hat die Bundesnetzagentur die Höchstwerte für die Ausschreibungen des Jahres 2023 erhöht. Für Windenergie an Land beträgt der Wert damit 7,35 ct/kWh und für "Aufdach-Solaranlagen" 11,25 ct/kWh.



"Die neu festgelegten Höchstwerte ermöglichen auskömmliche Einnahmen für Anlagen, die im kommenden Jahr an den Ausschreibungen teilnehmen", sagte Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller. Er hoffe, dass damit die deutlich zurückgegangenen Gebotszahlen wieder ansteigen und sich erneut Wettbewerb entwickeln könne. "Die Erhöhung des Höchstwerts für Freiflächensolaranlagen wird derzeit vorbereitet, um auch in diesem Segment stabile Bedingungen für die Erreichung der Ausbauziele zu schaffen. Eine Erhöhung der Höchstwerte für die Innovationsausschreibungen wird ebenfalls Anfang des kommenden Jahres geprüft."