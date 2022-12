Tätigkeit von Anika Giese als Kommunikationschefin des MDR endet am 31. Januar 2023 (FOTO)

Leipzig (ots) - Anika Giese wird ihre Tätigkeit als HauptabteilungsleiterinKommunikation beim Mitteldeutschen Rundfunk zum 31. Januar 2023 beenden. Zurkünftigen Aufgabenverteilung in der HA Kommunikation wird der MDR Anfang desJahres informieren."Wir sind in den vergangenen Monaten wichtige Schritte gegangen - auf dem Weg zueiner digitalen dialog-orientierten Kommunikationsstrategie. Es war eineintensive Zeit, die ich nicht missen möchte. Dennoch habe ich mich entschlossen,eine neue Herausforderung anzugehen", so Anika Giese."Wir bedanken uns bei Anika Giese für ihr Engagement und ihren Einsatz undwünschen ihr für die Zukunft alles Gute", so MDR-Intendantin Karola Wille.Pressekontakt:Anfragen zu diesem Thema richten Sie bitte an MDR-Unternehmenssprecher MichaelNaumann, Tel.: (0341) 3 00 64 57, E-Mail: presse@mdr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7880/5403504OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk