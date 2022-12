Voraussetzung für die Impfung ist demnach ein Mindestalter von 18 Jahren und eine vorherige Impfung. In einer Pressemitteilung bestätigte der Mainzer Biotech-Konzern die Nachricht. "Der mRNA-basierte COVID-19-Impfstoff hat in Folge der Notfallzulassung, die im Januar 2021 erfolgte, im Dezember 2022 eine vollständige Zulassung in Hong Kong erhalten."

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag berichtet, können Nutzer der App des Pharmakonzerns und Biontech-Partners Fosun Pharma sich für Booster-Impfungen mit dem Vakzin von Biontech registrieren. In einer Pressemitteilung vom 23. Dezember teilte Fosun mit, dass das für die Omikron-Variante angepasste Biontech-Vakzin eine volle Zulassung erhalten habe.

Schon in der vergangenen Woche waren Tausende Biontech-Impfdosen in der deutschen Botschaft in Peking angekommen. Diese sind für die rund 20.000 Auslandsdeutschen in China bestimmt. Bislang lässt die chinesische Führung nur Totimpfstoffe für die eigene Bevölkerung zu.

Nach heftigen Protesten im Land hatte die chinesische Regierung ihre strikte Null-Covid-Politik in den letzten Wochen gelockert. Daraufhin breitete sich das Virus offenbar wie ein Lauffeuer aus. Medienberichten zufolge steckten sich in den ersten 20 Tagen im Monat Dezember fast 250 Millionen Menschen mit dem Virus an. Das berichteten unter anderem die Financial Times und Bloomberg.

Gleichzeitig hat China auch die Einreisebestimmungen gelockert. Vom 8. Januar an soll es bei der Einreise in das Land keine Quarantänepflicht mehr geben.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion