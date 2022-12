Huawei stellt die 10 wichtigsten Trends der intelligenten Photovoltaik für eine grünere Zukunft vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei hielt die Konferenz Top 10 Trends of

Smart PV (Photovoltaik) mit dem Thema "Beschleunigung der Nutzung von

Sonnenenergie als wichtige Energiequelle" ab. Auf der Konferenz erklärte Chen

Guoguang, President von Huawei Smart PV+ESS Business, die Erkenntnisse von

Huawei zu den 10 Trends von Smart PV unter den Gesichtspunkten der

Zusammenarbeit über mehrere Szenarien, der digitalen Transformation und der

verbesserten Sicherheit.



Da der Anteil der erneuerbaren Energien immer weiter steigt, verzeichnet die

PV-Branche ein rasantes Wachstum. Dennoch steht die Branche immer noch vor

vielen Herausforderungen, z. B. wie die Stromgestehungskosten (LCOE) weiter

gesenkt werden können, wie die Effizienz von Betrieb und Wartung verbessert

werden kann, wie die Stabilität des Stromnetzes angesichts der zunehmenden

Einspeisung erneuerbarer Energien aufrechterhalten werden kann, und wie die

durchgängige Systemsicherheit gewährleistet werden kann.





Seite 2 ► Seite 1 von 5

"Inmitten des rasanten Wachstums der PV-Industrie bieten diese Herausforderungenauch Chancen", erklärte Chen Guoguang. Als zukunftsorientiertes Unternehmen sindwir bei Huawei bestrebt, unsere Erkenntnisse und Überlegungen mit unserenPartnern sowie mit Organisationen und Einzelpersonen zu teilen, die sich füreine grüne und nachhaltige Entwicklung interessieren.Trend 1: PV+ESS StromerzeugerDa immer mehr erneuerbare Energien in die Stromnetze eingespeist werden, ergebensich verschiedene komplexe technische Probleme in Bezug auf dieSystemstabilität, die Leistungsbilanz und die Stromqualität.Daher ist ein neuer Regelungsmodus erforderlich, um dieWirk-/Blindleistungsregelung und die Reaktionsfähigkeit zu verbessern undFrequenz- und Spannungsschwankungen aktiv abzufedern. Mit der Integration von PVund Energiespeichersystemen (ESS) sowie der netzbildenden Technologie können wir"intelligente PV+ESS-Generatoren" bauen, die anstelle einerStromquellensteuerung eine Spannungsquellensteuerung verwenden und eine starkeTrägheitsunterstützung, transiente Spannungsstabilisierung undFehlerüberbrückungsfunktionen bieten. Dadurch wird die PV von einernetzfolgenden zu einer netzbildenden Anlage, was zur Erhöhung der PV-Einspeisungbeiträgt.Ein Meilenstein in der Praxis dieser Technologien war das Red-Sea-Projekt inSaudi-Arabien, bei dem Huawei als einer der Hauptpartner ein komplettesLösungspaket einschließlich einer intelligenten PV-Steuerung und einesLithium-Ionen-Akkumulatoren-Energiespeichersystems (BESS) lieferte. Bei diesemProjekt werden 400 MW PV und 1,3 GWh ESS zur Unterstützung des Stromnetzes