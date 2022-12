Straubing (ots) - Die Alarmstimmung in der deutschen Wirtschaft ist groß. DiePerspektiven für das neue Jahr sind angesichts von Krieg und Krisen eher trübe.Auch in lange Zeit boomenden Branchen wie dem Bau und Handwerk herrscht düstereStimmung. Mehr als jede zweite Branche blickt pessimistisch in die Zukunft. Dasist das Ergebnis einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Esgibt aber auch Entwicklungen, die Hoffnung machen.Was zuversichtlich stimmt: Die Jobs scheinen sicher zu sein. So stellte diedeutsche Industrie zuletzt trotz Auftragsflaute und drohender Rezession sogarneue Mitarbeiter ein, auch mit Blick auf den künftigen Fachkräftemangel. Damitzeigt sich: Die Unternehmen haben in früheren Krisen dazugelernt. Sie halten anihren Mitarbeitern auch dann fest, wenn sie ihre Produktion drosseln müssen.Schon in der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 hatten vieleUnternehmen auf Massenentlassungen verzichtet, weil sie befüchteten, bei einerwieder anziehenden Konjunktur kein qualifiziertes Personal zu finden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5403611OTS: Straubinger Tagblatt