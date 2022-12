China fällt in Ohnmacht, Kommentar zum Corona-Kurs von Norbert Hellmann

Frankfurt (ots) - Wenn einem durch und durch unwürdigen Spektakel auch noch auf

besonders unwürdige Weise ein Ende bereitet wird, fällt es schwer, von "Ende

gut, alles gut" zu sprechen. Nun denn, am 8. Januar soll alles wieder gut und

China wieder offen sein. Dann streicht die chinesische Regierung restliche

Einreiseschikanen und Quarantänebeschränkungen. Damit setzt Peking den

Schlussakzent seines binnen drei Wochen vollzogenen Komplettausstiegs aus

Corona-Restriktionen, die unter dem Stichwort Null-Covid-Politik traurige

Berühmtheit erlangt haben. Von nun an können Ausländer wieder reguläre Visa für

geschäftliche, touristische oder familienbedingte Reisen nach China erhalten und

müssen nach dem Grenzübertritt keine tage- oder wochenlange Zwangsquarantäne

mehr absitzen. Umgekehrt sollen Chinesen die Möglichkeit erhalten, nach eigenem

Gusto ein Flugticket zu kaufen und ohne Sondergenehmigung eine Reise ins Ausland

anzutreten.



An den Märkten ist die Nachricht von der in Kürze bevorstehenden Rückkehr zur

Normalität in Sachen Einreisemodalitäten nach China positiv bewertet worden. Es

geht nicht nur um Erholungschancen in der Flug- und Tourismusbranche. Vielmehr

winkt nach einem fast dreijährigen Vakuum die Chance auf die präpandemisch

übliche Pflege persönlicher Wirtschaftskontakte mit dem Rest der Welt.

Chinesische Staatsmedien jubeln über eine angeblich prickelnde Atmosphäre mit

greifbarer Aufbruchsstimmung und rasch wachsendem Konsum- und

Wirtschaftsvertrauen. Tatsächlich ist davon nichts zu sehen und zu spüren.