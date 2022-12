Ökonomen verwiesen auf die sich abflauende Weltwirtschaft. Die Möglichkeit einer Rezession in Volkswirtschaften wichtiger japanischer Handelspartner belaste die Industrie des Landes. Die anhaltende Produktionsschwäche dürfte die japanische Notenbank darin bestärken, dass die Wirtschaft weiterhin die Unterstützung durch eine lockere Geldpolitik benötige./jkr/mis

Im Oktober war die Gesamtproduktion den Angaben zufolge um 3,2 Prozent gefallen und im September um 1,7 Prozent. Auch im Jahresvergleich schrumpfte die japanische Industrieproduktion im November. In dieser Betrachtung meldete das Ministerium einen Rückgang um 1,3 Prozent.

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan ist die Industrieproduktion im November weiter gefallen. Zwar ging die Fertigung nur leicht zurück, wie aus einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums vom Mittwoch hervorgeht. Es war aber bereits der dritte Dämpfer in Folge für die Industriebetriebe der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Japans Industrieproduktion sinkt dritten Monat in Folge

