So verflog die Euphorie nach den gestrigen Nachrichten aus dem Reich der Mitte schnell wieder und der Deutsche Aktienindex fiel zurück unter die Marke von 14.000 Punkten.

Auch in den letzten Handelstagen sind sich die Anleger wie schon in der gesamten zweiten Jahreshälfte nicht sicher, worauf sie in den kommenden Wochen am Aktienmarkt setzen sollen: entweder auf eine robuste Wirtschaft, die eine drohende Rezession zwar nicht vermeiden, aber dennoch abschütteln kann oder doch eher auf Indizien für eine harte Landung, die die Notenbanken zu einem schnelleren Umdenken und Ende ihrer restriktiven Geldpolitik bewegen könnten. Diese Unsicherheit dürfte die Börse mit ins neue Jahr nehmen.